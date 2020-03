Cristiano Ronaldo: paura per la sua mamma, colpita da un ictus Paura per Cristiano Ronaldo. Il famoso calciatore è volato in Portogallo dalla sua mamma. Ecco cosa è successo.

Lo spiacevole episodio è accaduto ieri mattina, verso le 5:30. La mamma del famoso campione della Juventus, Cristiano Ronaldo, anche conosciuto come CR7, Dolores Aveiro, di 65 anni, è stata colpita da un ictus e ricoverata in terapia intensiva. Al momento si trova all'ospedale Dr Nelio Mendoça di Funchal, Madeira. I medici hanno deciso di sottoporla ad un intervento chirurgico di trombectomia, per liberarle le arterie ostruite. Il famoso attaccante è volato da lei e secondo le prime notizie riportate, avrebbe chiesto riservatezza su quanto accaduto, ma le testate giornalistiche del posto, hanno diffuso la notizia, che nel giro di poche ore. si è diffusa in tutto il modo. L'ospedale sta mantenendo riservatezza riguardo le condizioni di Dolores Aveiro, ma diversi media attestano che la 65enne è cosciente e si stia riprendendo. La squadra di Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro il Milan, questa sera alle ore 20:45, ma è stata rinviata a seguito dell'emergenza sanitaria del Coronavirus in Italia. Probabilmente, se la partita avesse avuto luogo, la presenza del famoso giocatore, sarebbe stata a forte rischio. Il pluripallone d'oro portoghese è molto attaccato alla famiglia, come lui stesso mostra sempre sui suoi profili ufficiali social. Su Instagram, Cristiano Ronaldo è stato definito il personaggio famoso più seguito. Sua madre lo ha sempre sostenuto e seguito in tutte le sue vittorie. Riguardo la sua vita privata, l'attaccante è legato a Georgina Rodriguez e dalla loro unione, è nata una figlia, Alana Martina Dos Santos Il calciatore ha anche altri tre figli: Cristiano Ronaldo jr., Mateo Ronaldo e Eva Maria Dos Santos. Nessuno è a conoscenza dell'identità della madre. I fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni di salute della 65enne e delle nuove date delle partire, durante le quali il campione tornerà in campo.