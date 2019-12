Cristina D’Avena vuole fare l’attrice Cristina D’Avena vuole fare l'attrice: intanto la troviamo al cinema come doppiatrice nel cartone animato Playmobil

Cristina D’Avena sogna di fare l’attrice. L’abbiamo sempre e solo vista come cantante, che ha cresciuto generazioni di ragazzi con le sue canzoni dei cartoni animati che ancora da adulti cantiamo sotto la doccia. Che ne direste di vederla nei panni di attrice?

Ospite a Che tempo che fa, il programma di Rai Due di Fabio Fazio, la star delle sigle dei cartoni animati ha presentato Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”, la canzone che è la sigla del remake del cartone di Holly e Benji, il famosissimo cartone animato dedicato al calcio con cui sono cresciute generazioni di ragazzi.

Di sicuro quando pensiamo a Cristina D’avena subito ci viene in mente la nostra infanzia e le canzoni dei cartoni animati che ancora oggi tengono compagnia ai nostri figli. La cantante tiene anche concerti gettonatissimi, nei quali duetta anche con grandi cantanti italiani: Duets e Duets Forever sono proprio i progetti dedicati.

“È nato tutto a Sanremo nel 2016. I cantanti che incontravo dietro le quinte dell’Ariston mi fermavano e mi chiedevano di cantare con loro le sigle dei cartoni animati più famosi. Ricordo perfettamente Alessio Bernabei che mi si è avvicinato e mi ha chiesto di duettare su “All’arrembaggio”. In quel momento ho capito che nel frattempo era successo qualcosa che non potevo neppure immaginare. E ho deciso di duettare con loro. Per me è stato come realizzare un sogno e devo ringraziare innanzitutto le case discografiche che hanno sempre mostrato grande disponibilità”.

Cosa le manca dopo 40 anni di successi? Forse nuovi modi per esprimersi. Dal 31 dicembre sarà sul grande schermo come doppiatrice della Fata Madrina nel film “Playmobil” e non nasconde la sua passione per la recitazion (l’abbiamo già vista in realtà alle prese con le serie tv, ricordate?).

“Recitare mi è sempre piaciuto tantissimo. Mi solletica e mi diverte molto. Quando mi propongono di farlo accetto subito perché è una forma d’arte che mi dà gioia. Dal 31 dicembre al cinema sarò la Fata Madrina, un personaggio che salta e fa le giravolte. E insieme a me ci sarà anche J-Ax. Ma non le nascondo che mi piacerebbe anche fare l’attrice in prima persona. Secondo me il canto e la recitazione sono due attività molto vicine tra loro”.