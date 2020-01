Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, mostra per la prima volta il suo pancione La famosa attrice mostra per la prima volta il suo pancione 😍

A dare la felice notizia la prima volta, è stato il famoso attore Luca Argentero, che ha annunciato che tra poco diventerà papà, con la pubblicazione di una foto sul suo profilo personale Instagram, insieme alla sua compagna Cristina Marino, mentre si guardano, si sorridono e si stringono le mani. Ha accompagnato l’immagine con la frase: ” io e te… diventeremo tre”! Eccola qui di seguito:

Dopo la pubblicazione del post, sono state migliaia le reazioni dei fan dell’attore, che si sono congratulati nei commenti, così come i suoi colleghi.

In seguito Luca Argentero non ha diffuso ulteriori notizie, nonostante la curiosità del mondo del web.

I due innamorati si sono conosciuti sul set di vacanze ai Caraibi e nonostante la loro differenza di età di 10 anni, si sono amati sin dal principio.

Pochi giorni fa, Cristina Marino ha pubblicato le tanto attese immagini, durante una vacanza a Miami. Si è scattata delle foto in costume, mettendo in evidenza tutte le meravigliose forme della gravidanza.

I due famosi attori hanno trascorso il Capodanno in un posto paradisiaco.

Nella prima foto pubblicata, Cristina Marino si tiene per mano con il suo amato Luca. I due, come sempre, si guardano negli occhi e sorridono. Ha accompagnato l’immagine con il seguente post:

“I SAID YES TO 2019

Ti lascio andare con gratitudine… ho vissuto i momenti più emozionanti importanti della mia vita, mi ha battuto il cuore più forte che mai… Ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare… ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quando è stato seminato…… Ti aspetto 2020 sognando ancora più in grande. #thankyou2019”

In seguito Cristina ha pubblicato un’altra foto dove si mostra in costume:

•01.01.2020•

I due VIP non hanno ancora rivelato se sono in dolce attesa di una femminuccia o di un maschietto e i fan sono ansiosi di saperlo!