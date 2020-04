Cristina Marino e Luca Argentero raccontano la loro relazione in una diretta Instagram Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto una lunga diretta Instagram nella quale si sono un po' raccontati ai loro followers: i loro pregi e i loro difetti

Luca Argentero e Cristina Marino, dalla loro casa di campagna in Umbria, hanno deciso di raccontare qualcosa della loro relazione. A tal proposito, hanno fatto una lunga diretta Instagram nella quale si sono aperti, parlando di come si stanno vivendo in questi giorni, dei loro pregi e dei loro difetti.

Cristina Marino e Luca Argentero sono ormai una coppia all’incirca dall’inizio del 2016. Luca Argentero, prima di lei, è stato sposato con Myriam Catania dal 2009 al 2016. L’attore, parlando della quarantena che sta passando a casa con la compagna, ha detto: “Viviamo in una bolla dove, apparentemente, va tutto bene, soprattutto se paragonato a quello che succede altrove”.

Cristina Marino, poi, ha raccontato di come lei e l’attore si siano conosciuti e così ha detto: “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire, ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: “Guarda, puoi partire domani”. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece, abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto”.

Durante il corso della diretta, hanno anche detto qualche pregio e difetto l’uno dell’altra. Luca Argentero, per quanto riguarda i difetti della compagna, ha detto: “Il difetto di Cristina è che è irriverente, non conosce il dono della diplomazia e, quindi, spesso parla di getto e un po’ a sproposito”.

Il pregio, invece: “Un suo pregio è che è una fonte di energia e luce inesauribile”.

Dal fronte opposto, abbiamo invece visto Cristina Marino definire il compagno permalosissimo e affermare questo: “Se, mentre discuti con lui, gli dici “Ma sei scemo?”, la comunicazione è finita.”

Subito dopo, però, aggiunge i pregi: “In questa quarantena, non abbiamo mai litigato. Luca aiuta a pulire, sì. Lo sottolinea sempre, però è vero. Cucina anche meglio di me”.

Riguardo gli inizi della loro relazione, Cristina Marino ha anche aggiunto qualche dettaglio interessante: “A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene”.

Poi, ancora: “Più invecchia più è bono. È molto più bello adesso di quando era giovane”.