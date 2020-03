Cristina Parodi a La vita in diretta racconta la quarantena con le figlie ed il marito Giorgio Gori Cristina Parodi è intervenuta in diretta nel corso di una puntate di "La vita in diretta" per dire la sua su quanto avviene in Italia ai tempi del Coronavirus.

La bella e stilosa giornalista Cristina Parodi, nel corso di una puntata della trasmissione Rai, “La vita in diretta“, condotto da lei per diverse stagioni in passato, è intervenuta per raccontare la sua quarantena con i figli ed il marito Giorgio Gori a Bergamo.

In relazione al Coronavirus, piaga che sta affliggendo il nostro bel paese e non solo, Cristina Parodi ha parlato di come lei e la sua famiglia stanno vivendo l’isolamento necessario nella loro casa di Bergamo. Nonostante si sia trattata di un’intervista virtuale a causa dell’impossibilità di essere fisicamente presente in studio, l’intervento con il conduttore di “La vita in diretta” Marco Liorni, le ha permesso di rientrare anche se per poco nella trasmissione che aveva tempo addietro condotto anche lei.

Cristina Parodi nel corso dell’intervista ha raccontato il motivo concreto dell’isolamento totale delle proprie figlie dicendo: ” “Le mie ragazze sono in isolamento, dovranno starci ancora per qualche giorno, perché sono rientrate dall’Inghilterra, le abbiamo fatte tornare appena abbiamo visto come si stava evolvendo la situazione”. La Parodi era chiaramente in casa durante l’intervista ed ha potuto parlare anche del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, suo marito.

Il marito di Cristina Parodi, Giorgio Gori, è alle prese con grandi difficoltà essendo Sindaco della città lombarda più colpita dal Coronavirus. Lorella Cuccarini, collega di Marco Liorni ne “La vita in diretta”, ha posto alla Parodi una domanda riguardante il marito alla quale Cristina Parodi ha risposto: “E’ sempre in comune, torna a casa solo per venti minuti, pranza e corre di nuovo in municipio, la sera, quando rincasa, continua a ricevere telefonate fino a tardi “.

Giorgio Gori è fortemente impegnato a fare il possibile per la sua città Bergamo, che all’oggi data la funesta situazione sembra davvero una città fantasma. Cristina Parodi cerca di sostenere sempre il marito, aiutandolo e standogli accanto in questa lotta contro il Covid19.