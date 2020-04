Cristina Parodi pronta a tornare in tv: “ho ricevuto una proposta” L'elegante conduttrice Cristina Parodi, dopo l'assenza televisiva, confessa di aver ricevuto una proposta e che tornerà in tv

L’elegante ed affabile Cristina Parodi, dopo un periodo di latitanza televisiva, è pronta a tornare in tv dichiarando di aver ricevuto una proposta. Sembra quindi che la moglie di Giorgio Gori, ex conduttrice de “La prima volta” condurrà presto un nuovo programma.

Cristina Parodi ha confermato di tornare in tv dichiarando: “Ho ricevuto una proposta da Sky che sto valutando e che è una bellissima opportunità“. Sembra quindi che sarà proprio lei, Cristina Parodi dopo aver condotto fino a maggio 2019, il seguito programma Rai “La prima volta” a rientrare in scena nel contenitore mattutino di Tv8 con un programma di informazione che dovrebbe essere trasmesso tra la fine di agosto e l’inizio di settembre di quest’anno.

Alessandro Banfi, il capo del progetto del nuovo programma in ballo, tifa per la conduzione di Cristina Parodi accanto ad Alessio Viola nonostante ci siano diverse candidate. È da un anno che Cristina Parodi non presta il suo volto alla tv, dopo la conduzione de “La vita in diretta” Cristina Parodi ha abilmente condotto il programma “La prima volta” sostenendo che le piacerebbe tornare a fare di nuovo anche questo programma per parlare (una volta che l’emergenza che stiamo vivendo sarà finita) di come tutto sarà cambiato.

“La prima volta” che andava in onda ogni dopo Domenica In di Mara Venier su Rai1 trattava e raccontava tramite immagini e testimonianze, la prima volta di persone comuni. “Pensate a quante persone potranno per la prima volta tornare a fare cose che non hanno più potuto fare a causa di quanto accaduto nel mondo. Ci sono infinite storie“.

Queste sono state le belle parole di Cristina Parodi la quale insieme al marito Giorgio Gori vive a Bergamo, in una delle città più colpite dall’emergenza, Bergamo. In un’intervista Cristina Parodi parla di Bergamo e non trattiene le lacrime.