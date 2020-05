Cristina Plevani e Marina La Rosa contro Salvo Veneziano: “Di Salvo mi hanno dato fastidio le risate” Cristina Plevani ha partecipato ad una diretta Instagram con Marina La Rosa: si è parlato di tante cose tra cui Salvo Veneziano e la sua uscita infelice

Cristina Plevani e Marina La Rosa ex concorrenti del Grande Fratello, si sono confrontate durante una diretta Instagram come non accadeva da tempo ed è stato un vero amarcord per entrambe. In questa occasione la vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani, ha colto la palla al balzo per chiarire con Marina La Rosa quanto accaduto con Salvo Veneziano qualche giorno fa.

Durante la diretta Instagram, le due ex gieffine, si sono ritrovate a parlare di molte cose, come non avevano mai fatto; tant’è che hanno deciso di dare un nome al loro scambio di argomenti “Cristina e Marina 20 anni dopo“. La loro edizione del Grande Fratello è stata quella più amata dal pubblico probabilmente perchè essendo stata la prima, è da sempre considerata quella più spontanea e onesta.

Ecco che dopo 20 anni, Cristina Plevani e Marina La Rosa si sono ritrovate e prima di iniziare la diretta hanno intonato insieme “Terra Promessa” canzone madre della prima edizione del Grande Fratello. Marina La Rosa ha voluto sottolineare che, quando le è stato proposto di fare una diretta con Cristina Plevani, ha subito accettato senza esitare un attimo nonostante non sia una persona molto social.

La diretta Instagram tra le due ex gieffine è partita con la volontà di togliersi il classico sassolino dalla scarpa, ovvero Salvo Veneziano. Qualche giorno fa, Salvo Veneziano si era lasciato andare a commenti alquanto scortesi nei confronti di Cristina Plevani: “Come mai a 50 anni ancora non hai figli e famiglia?“.

Cristina Plevani ha ammesso che la cosa che maggiormente l’ha infastidita è stata la risata che ha accompagnato le parole di Salvo Veneziano.

Marina La Rosa, indubbiamente d’accordo con Cristina Plevani sull’accaduto, ha comunque voluto, in qualche modo, difendere Salvo Veneziano. Si tratterebbe di parole dette senza pensarci, da un uomo che ama scherzare e spesso non sa quello che dice, senza la reale volontà di offendere.