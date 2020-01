Cristina Plevani, Salvo Veneziano è ignorante ma non un orco Cristina Plevani interviene sul caso che ha coinvolto Salvo Veneziano al Grande Fratello VIP, sottolineando che è ignorante ma non un orco

Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, interviene sul caso di Salvo Veneziano, impegnato al Grande Fratello VIP 2020, reo di aver usato parole poco educate, violente e sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Per l’ex gieffina è solo ignorante, ma non un orco.

In occasione di un’intervista, Cristina Plevani parla del suo ex coinquilino, che ha condiviso con lei l’esperienza al primo Grande Fratello e che era parte del cast del Grande Fratello VIP 2020, prima di essere espulso per aver pronunciato delle parole piene di violenza e di sessimo nei confronti di altre due concorrenti.

La vincitrice della prima edizione sostiene che è molto dispiaciuta per quello che è accaduto, perché Salvo Veneziano non è una persona violenta e non è nemmeno un orco. Non dobbiamo dimenticare che è un padre di famiglia. Ed è una persona ignorante, stupida…

Salvo Veneziano ha sollevato un grande caso, in occasione del suo ritorno al reality show, dopo 20 anni dal suo “debutto” in tv. Per parlare con Sergio Volpini, Pasquale Aricchia e Patrick Ray Pugliese di Elisa De Panicis, ha detto:

“Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Parole che non sono passate inosservate, come quelle destinate a Paola Di Benedetto. Se Laricchia gli ha fatto notare che potrebbe essere sua figlia, lui ha detto: “Sì, ma non è mia figlia: deve rimanere solo la pelle”.

E per questi motivi è stato espulso. La moglie lo ha difeso e di fatto anche Cristina Plevani, che lo conosce molto bene.