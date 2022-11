Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina pronta a tornare in tv: ecco dove e quando potremmo vederla

Dopo aver rilasciato la sua intervista a Verissimo, Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è diventata uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Si vocifera che presto l’ex concorrente di The Voice of Italy tornerà sul piccolo schermo. Scopriamo insieme dove e quando potremmo vederla: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stando alle ultime indiscrezioni, presto potremmo rivedere Cristina Scuccia in tv. La vincitrice di The Voice of Italy è pronta a tornare in tv. Dove? L’ex suor Cristina si prepara a fare il suo ritorno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Dal momento che la notizia del suo cambiamento ha interessato le pagine di tutti i giornali, la 34enne torna a Verissimo per raccontare le emozioni vissute dopo aver raccontato la sua nuova vita.

Non ci resta che attendere la puntata di Verissimo che andrà in onda domenica 27 novembre. Qui l’ex concorrente di The Voice racconterà le emozioni vissute in seguito a quanto svelato sulla sua nuova vita.

Cristina Scuccia non è più una suora: la reazione delle Suore Orsoline

Inutile dire che la notizia della ‘riconversione’ di Cristina Scuccia ha destato non poco scalpore. Tutti i giornali hanno parlato della storia della 34enne, sulla quale si sono esposte anche le Suore Orsoline.

In seguito a quanto dichiarato dall‘ex concorrente di The Voice of Italy, le Suore Orsoline hanno commentato la vicenda con queste parole:

Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare.

Dopo aver preso la decisione di abbandonare il convento, Cristina ha cambiato completamente vita.

Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex suora ha dichiarato che vive in Spagna, dove fa la cameriera. Nonostante la sua decisione di lasciare le sue consorelle, Cristina non ha mai perso la fede e non rinnega i suoi anni vissuti in convento, a suo dire i più belli della sua vita.