Ieri è iniziata ufficialmente l’Isola dei Famosi anche per i Cugini di Campagna. La coppia formata da Silvano Michetti e Nick Luciani è sbarcata come di consueto dall’elicottero per raggiungere la riva dove ad attenderli c’era Alvin.

Ma una volta arrivati a riva c’è stato un piccolo fuori programma. Appena sbarcati il duo ha dedicato una canzone cantata a cappella in onore di Ilary Blasi ma Silvano non è riuscito a cantarla bene dato lo sforzo.

Alvin allora ha chiesto come fosse arrivato sulla riva e lui ha risposto a nuoto, ma in realtà ha ricevuto l’ausilio di un barchino.

“Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino” – ha risposto Alvin. Ed è a quel punto che Silvano si è lasciato andare ad una frase infelice. “Eh, porco D**” – ha esclamato.

Una bestemmia che non è sfuggita al pubblico a casa ma nemmeno in studio che però ha fatto finta di non sentire e così si è proseguiti senza dire nulla nell’indifferenza generale.

Fonte: Mediaset

Peccato però che sui social i fan del programma sono insorti e già chiedono la squalifica della coppia senza nemmeno avere il tempo di ambientarsi.

In studio era presente anche l’altro componente del gruppo Ivano Michetti, fratello di Silvano. Ivano che alcuni giorni prima dello sbarco sull’isola in un’intervista rilasciata a Striscia la Notizia aveva detto di non avere notizie da giorni del fratello.

“È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello. Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Silvano. Voi non sapete la sofferenza dei gemelli” -ha detto preoccupato dalla lontananza.

“Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese” – ha detto. Per fortuna ieri sera ha potuto rivedere il fratello all’opera.