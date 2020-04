Da noi-A ruota libera, Giancarlo Magalli confessa di aver tirato un calcio ad Heather Parisi Giancarlo Magalli, ospite a Da noi...a ruota libera, ha confessato di aver tirato durante una diretta ad Heather Parisi, con la quale ha lavorato, un calcio

Giancarlo Magalli è stato ospite del programma Da noi-A ruota libera. In questa sede ha raccontato un po’ di quella che è stata la sua carriera, soffermandosi su un evento accaduto mentre lavorava con Heather Parisi. Il presentatore ha affermato che, durante una diretta, ha tirato un calcio alla donna.

Nel programma condotto da Francesca Fialdini, Giancarlo Magalli ha raccontato di quello che è stato il suo rapporto con Heather Parisi. La donna, come sottolineato da altri personaggi dello spettacolo, come Adriana Volpe e Lorella Cuccarini, ha un carattere poco affabile, che la porta a scontrarsi con molti.

Così, Giancarlo Magalli ha parlato della sua ex collega: “Da Heather Parisi non prenderei il carattere. Non ha un carattere facile, spesso litiga. Lo fece anche con me quando facevamo un programma che si chiamava ‘Ciao weekend'”.

All’epoca di questo programma, girava anche la voce che Giancarlo Magalli avesse dato un calcio alla presentatrice.

Così, il presentatore racconta della vicenda, confermando di averle dato effettivamente un calcio: “Le ho dato un calcio nel sedere, sì. Mi si metteva davanti quando parlava. Alla terza volta, le ho dato un calcio. E lei si è girata, in diretta, e mi ha detto ‘Mi hai dato un calcio’ e io ‘Sì e se ti rimetti davanti te ne do un altro’. Però poi alla fine abbiamo avuto un buon rapporto”.

Nel resto dell’intervista, il presentatore ha parlato della sua carriera e di un probabile ritiro, che potrebbe arrivare tra poco: “Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni. Io sono contento della mia strada, della mia carriera, della mia vita. Sono in salute, grazie a Dio. Tra quattro, cinque anni vorrei godermi la pensione. Non l’ho ancora detto ma è un pensiero che ho”.

Parlando dei suo passati matrimoni, uno con Carla Crocivera e l’altro con Valeria Donati, il presentatore ha affermato: “Ho avuto due matrimoni, ma entrambi tranquilli, da ognuno è nata una figlia. Con entrambe le mie ex mogli sono in ottimi rapporti. A Natale stiamo tutti insieme. È una famiglia allargata, anzi spalancata. C’è un rapporto di amicizia e di affetto”.