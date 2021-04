Da quando è diventata mamma, la cantante ha smesso di depilarsi

Dopo la nascita della piccola Daisy, la cantante Katy Perry ha rilasciato un’intervista e raccontato della sua nuova vita da mamma. Come per ogni neo-genitore, conciliare i propri bisogni con quelli di un bambino, spesso non risulta semplice.

Credit: Katy Perry – Facebook

La star ha rivelato, durante un’esibizione di American Idol, che da quando è nata la sua bambina, ha smesso di depilarsi:

Come neo mamma non ho molto tempo, quindi ho smesso di radermi le gambe. Ma quando hai cantato, i peli sulle mie gambe sono sollevati di un pollice e mezzo. Brividi su tutto il corpo!

Sembrava quasi una battuta, ma per dimostrarlo, Katy Perry ha sollevato le gambe sul tavolo e mostrato i peli al suo collega Luke Bryan, che ha esortato:

Ha veramente i peli sulle gambe!

Credit: Katy Perry – Facebook

La cantante non è il primo volto dello spettacolo a lanciare un messaggio “no shave” e ad aver smesso di depilarsi. Recentemente, anche la modella Ashley Graham ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e i suoi numerosi follower hanno subito notato il “dettaglio”. La neo-mamma si è mostrata in tutto il suo splendore, ma con i peli sotto le ascelle! Un messaggio che è stato apprezzato, ma allo stesso tempo criticato!

Anche durante il Festival Di Sanremo, La Rappresentante di Lista è salita sul palco dell’Ariston con i peli delle ascelle dipinti di rosa.

Katy Perry e la nascita di Daisy

Nel mese di agosto, Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la nascita della loro bambina, attraverso un dolcissimo scatto sui social. Una foto in bianco e nero di mamma e papà che stringono la piccola manina della nuova arrivata.

Hanno anche colto l’occasione per sollecitare le persone a donare soldi per i meno fortunati:

Dal momento che c’è il COVID-19 molte più vite dei neonati sono a rischio a causa della maggiore mancanza di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà.

Credit: Katy Perry – Facebook

Dopo il post, la coppia ha creato una raccolta fondi destinata alle persone bisognose. Un gesto nobile che è stato molto apprezzato sul web.