Da Wanda Nara a Cristiano Ronaldo: il ritorno alla normalità

Il caldo, le belle giornate, un brutto periodo che piano piano sta diventando un ricordo e il graduale ritorno alla normalità: questa è la situazione attuale che sta vivendo l’Italia, questo è il momento in cui le vip tornano a far parlare di se. Dalla California al lago di Como eccole, più in forma che mai, pronte a farsi un tuffo.

Wanda Nara filma la famiglia che gioca in piscina, lei insieme a loro gioca e si fa un tutto, questo accade anche in casa Facchinetti dove Francesco gioca insieme ai suoi figli nel giardino di casa. In Spagna se la spassano in piscina coperta, scoperta e gonfiabile Alice Campello, Alvaro Morata e i gemellini mentre a Torino si rilassa in acqua Cristiano Ronaldo, non da solo ovviamente. Con lui Georgina Rodriguez e i piccoli di casa, che si rilassano e si godono il relax nella lussuosa villa.

Insomma se proprio dobbiamo riassumere lo scorso weekend possiamo assicurare che si è trattato di un fine settimana all’insegna della ritrovata libertà, del sole, del caldo e della voglia di tuffarsi. Per chi non può ancora raggiungere il mare, è il momento di godersi la piscina di casa. Dalla California, Elisabetta Canalis scrive: “Sciogliersi ma non arrendersi!” mostrando un paio di scatti in costume intero bianco mozzafiato, dalla casa dove la showgirl vive con il marito e la piccola Skyler.

E che dire del bagno di mezzanotte di Carolina Marcialis? Il marito Antonio Cassano non è social, ma a postare gli scatti con la luna piena in acqua ci pensa la pallanuotista. E così, sembra davvero di tornare alla normalità.