Il cantante di Despacito, diventato famoso in tutto il mondo con questo tormentone estivo che si ripresenta puntuale ogni anno alla riapertura degli stabilimenti balneari, ha deciso di dire addio alla musica. Daddy Yankee si ritira e a quanto pare la sua decisione è irrevocabile. Ma quali sono le motivazioni del suo gesto che appare alquanto insolito?

Con un messaggio di pochissimi minuti su YouTube, condiviso poi sul profilo Instagram seguito da 44 milioni di follower, il cantante ha deciso di ritirarsi dalla musica a 45 anni.

Questa corsa che è stata una maratona vede finalmente il traguardo. Ora ho intenzione di godermi con tutti voi quello che mi avete dato, quello che abbiamo dato, la gente dice che ho fatto questo genere in tutto il mondo, ma siete stati voi che mi avete dato la chiave per aprire le porte, per trasformarlo nel più grande del mondo.

Daddy Yankee continua spiegando che ora si dedicherà ad altro, a qualcosa di ben più importante per lui:

Lavorerò sempre per non fallire, per ispirare tutti i ragazzi. Sono felice di quello che ho fatto. Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva essere spacciatori. Oggi vado nei barrios e nei caserios e la maggior parte vuole essere artisti, e questo significa molto per me. Questo è il tesoro più grande della mia carriera.