Lo sapevi che Dalila Di Lazzaro ha rischiato di morire? L’attrice, in occasione di un’intervista a “Oggi è un altro giorno“, ha infatti raccontato non solo di essere reduce da un intervento chirurgico che non è andato proprio bene. Ma ha anche raccontato di aver avuto tempo fa un incidente aereo: finita in mare in mezzo agli squali è salva per miracolo.

L’ex modella e attrice che oggi è molto attiva nel sociale ha raccontato a Serena Bortone, ospite del suo programma insieme al compagno Manuel Pia, come sta oggi. E ha deciso di raccontare anche alcuni aneddoti della sua vita che forse non erano conosciuti ai più.

Sono reduce da un’operazione che purtroppo non è andata bene, sono molto vicina a Fedez e a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale.

Poi ha aggiunto:

Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare.

Parlando di incidente ha raccontato anche di quando a causa di un incidente aereo è finita in mare in mezzo agli squali:

Quando ero modella, ero andata a New York per posare ed ero stata invitata da un amico, con un aereo privato, da Miami alle Bahamas. Mentre sorvolavamo il triangolo delle Bermuda, l’aereo ha iniziato a perdere quota, ho sentito la pressione e l’aereo è atterrato sull’acqua, tra sette-otto sobbalzi. Ho temuto di morire d’infarto, c’era gente ferita, è stata una vicenda terribile e siamo stati fortunati che sia accaduto di giorno, altrimenti non ci avrebbero trovato. Intorno a noi c’erano gli squali, ci siamo dovuti arrampicare in attesa dei soccorsi.

Dalila Di Lazzaro ha rischiato di morire, da allora ha paura degli aerei

La paura di volare è rimasta dopo quel trauma terribile: