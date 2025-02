Damiano David arriva a Sanremo con un aereo privato: chi ha coperto le spese 

Damiano David, frontman dei Maneskin, rende omaggio a Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2025, esibendosi con "Felicità" e "Born with a broken heart" come superospite.

Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, il Festival di Sanremo si arricchisce della presenza di Damiano David, il noto frontman dei Maneskin, che ha intrapreso un percorso da solista. Durante la serata, Damiano renderà omaggio al grande Lucio Dalla, esibendosi con “Felicità” alle ore 21:18 e successivamente con “Born with a broken heart” alle ore 22:37. Questi momenti sono attesi con grande entusiasmo dai fan e dagli appassionati della musica italiana.

Le parole di Damiano David

La tensione è palpabile, poiché il palco del Teatro Ariston rappresenta un punto cruciale nella carriera di Damiano David. Durante una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, il cantante ha espresso la sua gioia per essere tornato in questo storico luogo. Ha dichiarato: “Sono molto contento di essere qua, è bellissimo. Faremo un omaggio a Lucio Dalla che nella musica italiana per me è stato uno dei più grandi riferimenti. Siccome questo è un posto speciale, faremo qualcosa di speciale. E poi ci sarà una sorpresa, non sarò solo. Ci sarà un altro grandissimo talento”.

Damiano ha poi sottolineato l’importanza di Sanremo nella sua carriera, affermando: “Io ripeterò sempre che non è importante quante cose farò nella mia carriera, questo sarà sempre il mio risultato più grande. Quello che abbiamo fatto con la band ci ha aperto il mondo. Rifarlo adesso è una responsabilità. È più pesante perché sono solo. Sanremo è il punto più alto, poterlo fare anche da solista è altissimo”. La sua affermazione suggerisce che il ritorno al Festival ha un significato speciale per lui, evidenziando le sfide e le emozioni legate a questa esperienza. Si vocifera che Damiano sia arrivato a Sanremo con un aereo privato, un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei media.

L’arrivo in aereo: ecco chi ha pagato

Secondo quanto riportato da Dagospia, Damiano David, definito “superospite internazionale”, ha fatto il suo ingresso in Riviera con un aereo privato. Tuttavia, si sottolinea che il cantante abbia coperto personalmente le spese del volo. La notizia ha sollevato qualche interrogativo tra i fan e gli addetti ai lavori, domandandosi sulla veridicità di queste affermazioni. La presenza di Damiano sul palco dell’Ariston in solitaria, dopo il successo riscosso con i Maneskin, aggiunge un ulteriore livello di interesse a questo evento musicale di grande rilievo. La sua carriera da solista sta ricevendo una crescente attenzione e le aspettative sono alte per le sue performance.

Programmi tv stasera e domani

Per chi desidera seguire la programmazione televisiva, stasera ci sono diversi eventi da non perdere. Numerosi programmi e film saranno trasmessi, offrendo una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. Gli appassionati di televisione possono consultare la programmazione per scoprire cosa c’è in onda e pianificare le proprie serate in base ai propri gusti. Questa sera, il Festival di Sanremo rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana e per chi segue la carriera di Damiano David.