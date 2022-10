In lacrime Damiano David dei Maneskin, in lutto per la perdita del caro amato nonno. Con un post sui social il cantante romano, frontman della band italiana dei record nel mondo, ha annunciato la scomparsa del nonno al quale era molto legato. Per lui una perdita davvero commovente, come toccante è il suo post sui social.

Il cantante Damiano David dei Maneskin ha perso il nonno al quale era molto legato. Il frontman della band romana ha dato notizia del lutto che ha colpito la sua famiglia sui social, raccontando cosa ha rappresentato per lui quella importante figura maschile.

Su Instagram, Damiano David dei Maneskin ha pubblicato una foto del nonno, lasciando sul social anche i ricordi che lo legano a lui. Il nonno è sempre stato vicino a Damiano, sia quando era un bambino e un ragazzino, sia oggi che è un affermato artista a livello internazionale.

Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo.

Questo il post che il cantante romano ha pubblicato su Instagram per ricordare il nonno che è scomparso lasciandolo solo in un momento di grandi successi professionali e di felicità dal punto di vista della vita privata, con la presenza al suo fianco della fidanzata Giorgia Soleri.

Damiano David dei Maneskin in lutto: il bellissimo ricordo del nonno scomparso per sempre

Su Instagram in molti hanno espresso vicinanza al ragazzo per la perdita del caro nonno, volato in paradiso.

Il suo post è davvero commovente, sentite condoglianze a Damiano e alla sua famiglia in questo momento di lutto.