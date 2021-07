Il frontman dei Maneskin in giro per Roma con il suo nuovo look che ha lasciato i fan senza parole

Momento decisamente d’oro per i Maneskin che dopo il trionfo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest stanno scalando le classifiche mondiali. Il frontman del gruppo Damiano David è sicuramente uno dei personaggi più amati del momento, soprattutto tra i giovani.

Personaggio sicuramente eccentrico, che molto spesso fa parlare di sé non solo per la musica ma anche per i suoi look. Ultimamente ha cambiato look. Eravamo abituati a vederlo con un look spettinato e invece ora ci ha dato un taglio. Damiano è stato pizzicato in giro con un nuovo look: rasatura laterale e frangetta. Look di cui avevamo avuto una anticipazione nel video di I want to be your slave, il brano dei Maneskin che sta letteralmente spopolando.

Damiano dei Maneskin, il nuovo look

Il nuovo look di Damiano dei Maneskin è stato sfoggiato in giro per Roma nei pressi del Campidoglio. Ma non è tutto. Con lui portava anche una borsa Jackie 1961, firmata Gucci, che prende il nome dalla sua utilizzatrice più celebre, Jackie Kennedy. Una borsetta dal costo piuttosto proibitivo: per aggiudicarsela è necessario sborsare la bellezza di 2mila euro.

La band ha voluto dire anche la loro sulla questione vaccino nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa. “Da che parte stiamo? Dalla parte di chi si vuole vaccinare. Non farlo sarebbe da pazzi. Cosa diremmo a un no vax? ‘Ripijate’, torna te stesso in romanesco. Essere contrari a qualcosa senza nessun fondamento scientifico mi sembra da pazzi. Essere contrari al vaccino fa il paio con chi pensa che la terra sia piatta” – le loro parole contro chi ancora non intende vaccinarsi.

Sempre attenti anche all’attualità, Damiano ha voluto anche ribadire la sua posizione sul Ddl Zan: “A tutti coloro che non sono informati e non sanno i temi di cui parla il Ddl, consiglio di leggere i dieci punti. È semplice, impossibile non essere d’accordo con quanto si afferma”.