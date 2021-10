Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Dan Barden che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Il celebre portiere di soli 20 anni ha un tumore ai testicoli. La stessa squadra Norwich City Fc ha riportato il triste annuncio. Numerosi sono stati gli incoraggiamenti per il ragazzo.

Così come riporta Norwich City FC una brutta malattia ha colpito all’improvviso Dan Barden. Più precisamente si tratta di un tumore ai testicoli. La sua stessa squadra ha deciso di diffondere la triste notizia tramite una nota sui social network. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dan Barden è un portiere di 20 anni. Attualmente, il giovane gioca in prestito a Livingston, una squadra che gioca nel campionato scozzese. Da quanto si apprende dalla stessa squadra del ragazzo, lui stesso di recente si sarebbe sottoposto ad alcuni controlli i quali hanno dato esito positivo.

Dan Barden ha deciso di esprimersi in merito alla vicenda ed ha dichiarato di star affrontando un momento molto delicato della sua vita. Il portiere di proprietà del Norwich ha spiegato:

Non è tutto. Nel corso dei prossimi giorni Dan Barden si sottoporrà ad ulteriori controlli, più precisamente ad un test grazie al quale si potrà capire lo stato della malattia. Di conseguenza, in base ai risultati, si potrà procedere con una cura adeguata ed efficacie.

Inoltre Dan Barden ha richiesto un minimo di privacy per un periodo così difficile della sua vita. Tuttavia numerosi sono stati gli incoraggiamenti ricevuti da parte di amici e colleghi, dai medici di Norwich e Livingston oltre Royal Marsden Hospital. Ecco le parole del portiere dopo alcune settimane particolari per lui:

La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me, ma la cosa positiva è che l’abbiamo presa in anticipo e la prognosi e i prossimi passi sono stati tutti positivi. Sono fiducioso che sarò in grado di batterlo e che tornerò là fuori a fare ciò che amo presto.