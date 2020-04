Dani Osvaldo fa una rivelazione su Ilary Blasi e Francesco Totti L'ex compagni di squadra di Francesco Totti, Dani Osvaldo, parla della relazione del calciatore e di sua moglie Ilary Blasi, svelando dei retroscena

L’ex calciatore della Roma Dani Osvaldo ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato qualche retroscena particolare. Contrariamente a quanto si possa pensare, non ha parlato di suoi dettagli, ma ha rivelato qualche piccolo fatto riguardo il matrimonio tra Francesco Totti, suo ex compagno di squadra, e la moglie Ilary Blasi.

Dani Osvaldo ha sfondato nel mondo dei personaggi famosi grazie alla sua carriera, ormai passata di calciatore. Nel 2011, infatti, l’ormai ex calciatore è sbarcato a Roma per giocare nella squadra della capitale e, per due anni, ha anche giocato insieme a Francesco Totti, con il quale ha tutt’ora un ottimo rapporto.

Ora Dani Osvaldo è un cantante, ma il suo rapporto con il capitano, nonostante l’addio ai giallorossi, è rimasto molto buono. Tant’è che in un’intervista per TNT Sport, ha parlato un po’ del suo rapporto con Francesco Totti, ma anche di qualche piccolo dettaglio sul suo matrimonio con Ilary Blasi.

Così dice l’ora cantante riguarda al suo ex compagno di squadra: “Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia […] Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.

Nessuna dichiarazione, nell’intervista, per quanto riguarda invece la sua relazione con Veera Kinnunen. I due si sono conosciuti nello show Ballando con le Stelle e lì è subito scoppiato l’amore, tanto che, poco dopo, la donna ha lasciato il suo compagno, Stefano Oradei, ed è volata in argentina da Dani Osvaldo.

Poco tempo fa, però, è arrivata la notizia della loro separazione. Ci sarà però un confronto decisivo lì dove tutto è iniziato. Infatti, Dani Osvaldo è stato selezionato da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, dove ci sarà anche la sua ormai ex fidanzata. Saranno, perciò, costretti a lavorare insieme.