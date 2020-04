Daniel Cosmic accusato di body-shaming ai danni di una sua fan Daniel Cosmic insulta una sua fan su Instagram, il suo agente Francesco Facchinetti gli chiude il social

Daniel Cosmic, il cui nome vero è Daniel Piccirillo, ha 19 anni ed è stato un allievo di Amici 18. Dopo il programma, ha continuato ad inseguire il suo sogno di diventare un cantante. La sua fama, ha avuto seguito anche grazie ai social network. Ma qualche giorno fa è stato accusato pesantemente di body-shaming.

Tutto ciò è avvenuto a causa dalle pesanti parole che Daniel Cosmic, ha utilizzato in una diretta su Instragram, nei confronti di una sua fan, una ragazza di appena 15 anni, per il suo aspetto fisico. Il ragazzo, solamente dopo essersi reso conto del caos che le sue parole hanno procurato, si è apprestato a chiedere scusa pubblicamente.

Si è giustificato dicendo che il suo era solamente uno “scherzo”. Ma ciò non è bastato. Ad intervenire immediatamente, in modo più drastico è stato Francesco Facchinetti, suo agente. Queste sono alcune battutine usate da Daniel Cosmic nei confronti della ragazzina: “Se non ci mangi stiamo molto bene“, “Il tuo ragazzo deve essere commestibile“, “Hai mai mangiato tua madre?”, “Cosa fai come hobby oltre mangiare?“, chiari riferimenti al suo aspetto fisico.

I follower, si sono immediatamente scagliati contro il cantante. Da sottolineare l’età della sua fan, che ripetiamo, essere solo un’adolescente di appena 15 anni. Il cantante, avendo capito la situazione e l’offesa arrecata ha subito chiesto scusa, con un post pubblico, specificando di voler essere solamente simpatico.

Le sue scuse, non sono assolutamente bastate, anzi hanno fatto maggiormente infuriare i suoi follower. Gli utenti, hanno accusato il cantante, di essersi scusato solo per la drastica perdita di follower sul suo profilo Instagram. A causa della pesante accusa di body-shaming, nei confronti di Daniel Cosmic, Francesco Facchinetti, è stato costretto a prendere in mano la situazione.

Il suo agente, ha deciso di punire il ragazzo disattivando il suo profilo Instagram. La sua decisione è stata sicuramente molto drastica, ma altrettanto necessaria, vista la situazione in cui si è cacciato il giovane cantante. Tutto ciò avrà sicuramente fatto capire a Daniel Cosmic la gravità delle sue parole, in futuro, si spera, darà più peso a ciò che dice.