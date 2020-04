Daniela D’Urso, sorella di Barbara D’Urso, attacca Yari Carrisi: “frase palesemente infame” Yari Carrisi, dopo aver attaccato Barbara D'Urso, si trova a fare i conti anche con la sorella, Daniela D'Urso, che lo attacca dicendo: "frase palesemente infame"

Yari Carrisi ha attaccato, con una frase che ha creato molto scalpore, Barbara D’Urso. A difendere la presentatrice di Canale 5 ci ha pensato anche la sorella, Daniela D’Urso, la quale ha deciso di non passare sopra alla frase del figlio di Albano Carrisi. Così commenta: “frase palesemente infame”.

Yari Carrisi ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti molto di sasso. Infatti, secondo la sua prima versione, sembrava quasi che avesse augurato la morte alla presentatrice Barbara D’Urso. Dopo tutto lo scalpore creato, si è sentito in dovere di dover dare delle spiegazioni riguardo la sua frase.

Così, in secondo appello, ha dichiarato: “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo e ignorante, si approfitta della gente e delle sventure delle persone […]. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente”.

Con questa spiegazione, però, non ha convinto la sorella della presentatrice, Daniela D’Urso. La donna ha deciso di prendere le difese della sua più famosa sorella, andando contro l’uomo e, soprattutto, non appoggiando quelle che volevano essere anche delle scuse. Così, ha commentato la frase definendola “palesemente infame” in un suo post su Instagram.

Mentre Barbara D’Urso pubblica, nelle sue stories, articoli nei quali si riporta quello che Yari Carrisi ha detto, scatenando molto dissenso nel web, la sorella preferisce fare dei post molto chiari e diretti nei quali difende a spada tratta il componente della sua famiglia che, ultimamente, sta subendo non poche critiche.

Così, scrive sotto il post Daniela D’Urso: “Ringrazio tutti coloro che, sia pubblicamente che privatamente, mi/ci hanno regalato solidarietà e affetto. Grazie a tutti, davvero. Col cuore. P.S. voglio ringraziare anche gli #zombiedellanima che hanno approfittato di una frase palesemente infame, per manifestare la loro infamia. Purtroppo per loro, in questo profilo sono graditi solo commenti intelligenti, scritti da persone perbene, per cui mi è toccato cacciare un po’ di brutte persone, accompagnandole con un mio personalissimo #Isendyoulove e, naturalmente, da un gigantesco, liberatorio SALUTAMASSORETA!”