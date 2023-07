Daniele Dal Moro, è finita con Oriana Marzoli: l’annuncio ufficiale

Daniele Dal Moro ha messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Oriana Marzoli. A diffondere il clamoroso annuncio sui social è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno rappresentato una delle coppie più amate e chiacchierate del web. I due si sono conosciuti alla settima edizione del Grande Fratello Vip e, una volta usciti dal programma, hanno continuato a vivere la loro relazione al di fuori delle telecamere.

Nonostante i momenti di crisi e gli alti e bassi, sembrava che la loro storia d’amore proseguisse a gonfie vele. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato. Pertanto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato definitivamente la separazione con la modella venezuelana.

L’annuncio è giunto direttamente sui social, precisamente sul suo profilo Twitter. Queste sono le parole che si leggono nel post:

Valige nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore.

Unica cosa, io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno.