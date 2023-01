Daniele Dal Moro finisce nei guai al GF Vip: il gieffino rischia provvedimenti?

Senza alcuna ombra di dubbio, tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è uno dei più popolari e chiacchierati. Nel corso delle ultime ore il gieffino è finito nel mirino delle polemiche a causa di alcuni suoi comportamenti messi in atto nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro finisce nei guai. Di recente, il celebre gieffino è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono stati alcuni gesti di cui lui stesso si è reso responsabile all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nella dimora del programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente di Uomini e Donne avrebbe violato il regolamento del reality show. infatti, oltre a non impostare in modo corretto il microfono, il gieffino avrebbe indossato anche gli occhiali da sole.

Si tratta di comportamenti che di certo non sono passati in osservato ai telespettatori i quali hanno sollevato numerose polemiche. Molti utenti non hanno potute fare a meno di commentare tale episodio sui social. Qualcuno ha scritto:

Reagire in questo modo, consapevole del fatto che si rischiano provvedimenti generali per indossare gli occhiali e stare senza microfono, è da persone immature che fanno i capricci se vengono messi in discussione.

Addirittura, c’è chi crede sia necessario che la redazione prenda provvedimenti nei confronti del gieffino. D’altronde è risaputo che al Grande Fratello Vip, il microfono deve essere indossato in modo corretto e gli occhiali da sole non sono ammessi perché possono nascondere espressioni facciali. Eppure, sembra che Daniele Dal Moro sia andato consapevolmente contro le regole: