Daniele De Rossi, la figlia compie 18 anni: la dedica sui social

Domenica 16 luglio, la figlia di Daniele De Rossi ha compiuto il suo diciottesimo compleanno. In occasione di un evento così speciale, il calciatore ha pensato di fare una dolce dedica a sua figlia attraverso i social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione del diciottesimo compleanno di sua figlia, Daniele De Rossi ha voluto rivolgere parole davvero commoventi a Gaia De Rossi. Quest’ultima è la primogenita nata dalla storia d’amore del calciatore con Tamara Pisnoli. In occasione di un evento così speciale, l’uomo ha pensato di fare gli auguri a sua figlia attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel dettaglio, lo sportivo ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono insieme alla sua meravigliosa figlia neo diciottenne e queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Io e te ridiamo insieme Gaietta mia. Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18 anni e sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Auguri amore mio. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande perché so già che mi piacerà molto..