Daniele De Rossi rompe il silenzio: “Ho avuto un mancamento”

L’ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo aver contratto il Covid-19 nel maxi focolaio della Nazionale Italiana. Il calciatore ha subito avuto sintomi importanti ed è stato necessario il ricovero.

I fan si sono subito preoccupati anche se le sue condizioni non sono apparse critiche: il calciatore non è stato infatti ricoverato al reparto di terapia intensiva. Oggi, ad aggiornare sulle condizioni di salute del calciatore è stato il medico che ha riferito:

Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti.

Oggi a rompere il silenzio è stato anche il calciatore in persona che, con la maschera dell’ossigeno, ha raccontato cos’è successo e come mai è stato necessario il ricovero:

“Abbiamo deciso per il ricovero perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e ho chiesto di fare un controllo. Sono allo Spallanzani, ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è. Era meglio non ce l’avessi. Soprattutto mi hanno detto se non venivo in ospedale, insomma… Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio”.

Insieme a Daniele De Rossi altri membri dello staff della Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini sono postivi al Coronavirus. Tra questi ci sono Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi, ma anche Matteo Pessina, Marco Verratti e Alessandro Florenzi. Ancora: Alessio Cragno, Salvatore Sirigu e Vincenzo Grifo.

Tempo fa aveva contratto il Covid-19 un’altro calciatore di punta della Roma, Francesco Totti. Anche il marito di Ilary Blasi si è trovato a raccontare la sua brutta esperienza con il Coronavirus.