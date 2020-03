Daniele Rugani, difensore della Juventus, positivo al Coronavirus Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al Coronavirus COVID-19; è il primo calciatore della Serie A ad essere contagiato

Coronavirus colpisce il mondo del calcio di Serie A. Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al tampone per Coronavirus COVID-19. Il calciatore bianconero è il primo della Serie A ad essere contagiato. Ecco quali sono le condizioni del giovane e cosa ha dichiarato la società nella nota ufficiale.

La notizia è arrivata nella tarda serata dell’11 di marzo 2020, poco dopo l’annuncio del lockdown del premier Giuseppe Conte. Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al tampone per Coronavirus COVID-19. Ad annunciarlo è stata proprio la società con un comunicato urgente.

Ecco cosa hanno scritto i vertici della Juventus nella nota ufficiale:

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Daniele Rugani, però, è il primo calciatore di serie A risultato positivo al Covid 19 ma non è l’unico sportivo contagiato. Ci sono stati altri due calciatori risultati positivi in serie C, alla Reggio Audace e alla Pianese.

Daniele Rugani è nato il 29 luglio 1994 a Lucca. Da piccolo amava il calcio e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare calciatore. Ha iniziato a giocare prima nell’Empoli per poi spostarsi verso altre squadre e insguire il suo sogno, quello di giocare in Serie A. Il suo vero esordio è avvenuto a 19 anni quando ha fatto la sua entrata nella serie B. Nel 2014, ha segnato il primo gol della sua carriera con la squadra Reggina, in una partita di campionato.

Si sa poco della vita privata di Daniele Rugani, anche se il calciatore è molto attivo sui social. La sua fidanzata è la giornalista sportiva Michela Persico. Entrambi amano il mondo del pallone e dello sport in generale, gli animali e i viaggi. I due si sono fidanzati nel 2016 e stanno tuttora insieme.

Torneremo con aggiornamenti sullo stato di salute di Daniele Rugani.