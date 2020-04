Danza con me, Roberto Bolle confessa: “è stato molto difficile” Roberto Bolle, in un'intervista, ha deciso di parlare ed aprirsi un po' riguardo a come ha formato il suo programma Danza con me: "è stato molto difficile"

Roberto Bolle, in un’intervista, ha deciso di aprirsi un po’ e di parlare del suo programma: Danza con me. Il ballerino ha parlato di come per lui è risultato complicato mettere in piedi nel miglior modo possibile la trasmissione. A tal proposito, il grande talento italiano ha dichiarato: “è stato molto difficile”.

Roberto Bolle è uno di quei nomi che porta in alto la bandiera italiana: oltre che per il suo grande talento, va ricordato come sia il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e il Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.

All’età di 45 anni, lo vediamo ancora in piena attività. In un’intervista racconta di come ha fatto per mettere in piedi lo show che lo vede protagonista: Danza con me. A tal proposito, il ballerino ha detto: “Siamo riusciti a costruire un percorso nuovo, una nuova narrazione, il risultato sembra quasi un inedito. Molto difficile è stato scegliere quali momenti inserire, abbiamo scritto e riscritto più volte la scaletta”.

Per Roberto Bolle, che esordirà sabato 18 aprile su Rai 1 con il suo Danza con me- Bolle Show, la televisione italiana in questo periodo così particolare ha un compito importantissimo, ossia quello di: “offrire al pubblico non solo informazione, ma anche momenti di intrattenimento e, perché no, anche di arricchimento personale”.

Come tutti gli italiani, anche lui sta passando in casa questo periodo di quarantena. Riguardo questa sua esperienza, il ballerino ha confessato le sue sensazioni e i suoi sentimenti: “Mi sento in gabbia e attanagliato dal dolore per la sorte di tante persone. Sono preoccupato per quello che verrà, per le sfide che ci attendono. Nello stesso tempo cerco di essere positivo, perché è la mia natura”.

Oltre a questo, ha anche dichiarato di essere una persona molto credente e che, in questo periodo storico così difficile, sta pregando davvero molto sia per quello che si sta attraversando che per quello che si dovrà attraversare. In conclusione, dice quello che è il suo intento con questo programma: “Nel frattempo, io spero di offrire al pubblico una bella serata, almeno in tv, con il meglio di Danza con Me”.