“Dato che so di sugo…” Antonella Clerici lancia una velenosa frecciatina a Ligabue in diretta: cosa ha detto la conduttrice

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, un episodio curioso ha catturato l’attenzione del pubblico. Antonella Clerici, co-conduttrice della kermesse, ha lanciato una frecciatina a Ligabue, un momento che non è passato inosservato. La battuta, che ha fatto riferimento a un vecchio screzio tra i due, ha scatenato reazioni e commenti tra i telespettatori e i fan della musica italiana. Il contesto di questa interazione si inserisce in un’atmosfera festiva, ma anche carica di tensione tra alcuni protagonisti del panorama musicale italiano.

La Clerici, che ha affiancato Carlo Conti e Gerry Scotti nella conduzione della 75esima edizione del Festival, ha scelto di omaggiare i suoi compagni con un piatto tipico della tradizione ligure: le trofie al pesto. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha preso una piega inaspettata quando Antonella ha commentato il suo piatto con l’espressione “dato che so di sugo”. Questo riferimento ha colpito direttamente Ligabue e il suo presunto commento del passato, creando un momento di tensione che ha rievocato un episodio controverso che risale a un anno precedente.

Antonella Clerici e Ligabue: la storia del sugo-gate

Il cosiddetto “sugo-gate” è emerso nel 2024, quando Antonella Clerici fu ospite del programma di Francesca Fagnani, “Belve”. Durante l’intervista, la conduttrice espresse il suo disappunto per alcuni commenti ricevuti da artisti durante il Festival di Sanremo che aveva condotto nel 2010. Secondo quanto dichiarato da Clerici, alcuni cantanti avrebbero evitato di partecipare al suo festival, insinuando che lei “sapeva di sugo”, un chiaro riferimento alla sua carriera culinaria che l’ha resa famosa in Rai.

In quell’occasione, Antonella nominò esplicitamente Ligabue, il quale, in seguito, negò di aver mai proferito tali parole. Nonostante un apparente chiarimento tra i due, il risentimento di Clerici è emerso nuovamente con la sua battuta durante il Festival di quest’anno. Questo scambio di parole ha riacceso le polemiche e ha fatto sorgere interrogativi su come i due artisti gestiscano i loro rapporti pubblici e privati.

Il “sugo-gate” ha avuto un impatto notevole sull’immagine di entrambi gli artisti, e le conseguenze di questo scambio potrebbero influenzare le loro future interazioni pubbliche. La questione rimane aperta, e molti si chiedono se Ligabue deciderà di rispondere in modo diretto o indiretto alle recenti affermazioni della Clerici.

Il Festival di Sanremo continua a essere un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per le dinamiche interpersonali che caratterizzano il mondo dello spettacolo italiano. Sarà interessante osservare come si svilupperà questa vicenda nei prossimi giorni e quale sarà la reazione del pubblico e dei media.