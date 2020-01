David Bowie, tutti i film del Duca Bianco David Bowie, tutti i film del Duca Bianco: non solo cantante, ma anche apprezzato attore fin dagli anni Settanta

David Bowie non è stato solo un grandissimo cantante. Forse non tutti sanno che ha partecipato a diversi film: era anche un ottimo interprete, di pellicole che, in diversi casi, hanno fatto la storia del grande schermo. Vogliamo fare una maratona con i film di David Bowie?

L’uomo che cadde sulla Terra (1976)

Era già un grande cantante quando ha deciso di dire sì al ruolo di un alieno in un film fantascientifico basato sul romanzo di Walter Tevis.

Just a Gigolo (1978)

Siamo a Berlino e il cantante è un soldato dell’Europa dell’est che diventa gigolò di lusso.

Furyo (1983)

Negli anni Ottanta ecco che David Bowie è un prigioniero di guerra nel film giapponese.

Miriam si sveglia a mezzanotte (1983)

Bowie nei panni di un vampiro? Sì, abbiamo anche quello.

Absolute Beginners (1986)

In questo musical sulla Londra degli anni Cinquanta, David Bowie ha un ruolo minore come publicist.

Labyrinth (1986)

Forse uno dei film più famosi in cui è conosciuto, anche per le sue canzoni, oltre che per l’interpretazione di Jareth, il re dei Goblin.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

Un film dedicato alla storia di Cristo con il cantante nei panni dell’inquisitore Ponzio Pilato.

Fuoco cammina con me (1992)

Il film di David Lynch è un capolavoro e Bowie è un agente dell’FBI.

Basquiat (1996)

Il film è un biopic dedicato a Jean-Michel Basquiat: David Bowie è l’amico dell’artista, Andy Warhol. Lo sapevate che era anche amico suo?

Zoolander (2001)

Ebbene sì, lo abbiamo visto anche in questo film in cui non interpreta nessun altro se non se stesso. Così da vedere chi è David Bowie. Un grande, semplicemente un grande.

The Prestige (2006)

Ultima interpretazione sul grande schermo dell’artista poliedrico. Qui lui è Nikola Tesla nell’adattamento di Christopher Nolan di un romanzo di Christopher Priest.