David Cruz è morto a 51 anni: era l’ex fidanzato di Jennifer Lopez David Cruz, lo storico fidanzato della cantante statunitense, è morto all'età di 51 per complicazioni cardiache, era ricoverato da tempo in ospedale

David Cruz è morto all’età di 51 anni, è ricordato in Italia soprattutto per essere stato il primo fidanzato storico di Jennifer Lopez. L’uomo si è spento per complicazioni cardiache e la notizia è stata diffusa da TMZ e poi ribalzate su tutti i tabloid americani

L’uomo sarebbe morto sabato 21 marzo 2020, al Mount Sinai West Hospital di Manhattan, ma l’informazione è stata diffusa solo poche ore fa. A dare la triste notizia è stata l’attuale compagna Isa, la quale le è stata accanto per ben 18 anni

“Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un Ti amo.”

Prima di Isa è stato fidanzato per molto tempo con una giovanissima Jennifer Lopez, i due si sono conosciuti quando la cantante e attrice aveva solo 15 anni, e sono stati insieme per quasi 10 anni

Con il successo e la carriera della showgirl americana il loro amore è andato in frantumi, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che i due si incontravano spesso a diversi eventi. Tuttavia, ancora Jennifer Lopez non si è espressa sull’accaduto, ma ci aspettiamo che nelle prossime ora anche la cantante possa esprimere un messaggio di cordoglio