Davide Marotta a Pomeriggio 5: ecco come è diventato e cosa fa

Dopo ben 30 anni, Davide Marotta torna in televisione per fare un appello a Pomeriggio 5

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone ricorda Davide Marotta per essere stato Ciribiribì Kodak, il volto della celebre azienda multinazionale Kodak. Ma che fine ha fatto lo storico personaggio televisivo? Dopo ben 30 anni è riapparso nella trasmissione di Pomeriggio 5 per fare un appello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per alcuni anni, Davide Marotta ha interpretato il ruolo di testimonial nello sport di Kodak in cui ha impersonato l’alieno Ciribiribì. Grazie alla celebre azienda statunitense specializzata nella produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa, l’attore ha ottenuto grande successo.

Tuttavia, a distanza di 30 anni, la maggior parte delle persone si chiede che fine abbia fatto. Oggi il noto attore è riapparso nel piccolo schermo in occasione di un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5. Infatti, l’uomo è tornato in televisione per lanciare un appello.

Davide Marotta ha chiesto aiuto a Barbara D’Urso in quanto la sua casa verrà demolita. Queste sono state le sue parole:

Domani la casa di famiglia verrà demolita, nonostante il Tar mi abbia dato ragione. Quello che non mi spiego è perché la procura voglia demolire tutta la casa. Andrebbe bene se demolissero solo una parte, ma non la casa intera dopo tutti i lavori di ristrutturazione fatti.

