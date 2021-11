Davide Silvestri sembra avere fatto un bel passo in avanti verso Aldo Montano. Il ragazzo è molto amico con Alex Belli che, come sappiamo, ha invece incrinato molto i rapporti con il giocatore di scherma.

I due negli ultimi giorni sembrano aver instaurato un bel rapporto. Hanno passato molto tempo insieme, tra lezioni di scherma risate tra i due è nata un’amicizia. Il primo a parlare è stato il campione del mondo:

Il giocatore ha anche spiegato di essere sempre puro e vero anche a discapito delle conseguenze:

Davide Silvestri ha risposto con piacere spiegando che c’è stato anche un confessionale in cui l’attore ha parlato della loro amicizia:

Ho detto in confessionale che ultimamente ho vissuto dei bei momenti con te. Ci sto bene che devo dirti. Mi ha fatto molto piacere. A loro ho detto che ti ho rivalutato in bene, ho cambiato idea in positivo. prima invece entravo in confessionale dicevo ‘sento che non gli piaccio e quindi mi allontano’. Invece ultimamente sono contento che ci prendiamo di più, ci sono stati dei gesti. A me basta una pacca o una carezza. Già da queste cose ho capito tutto. Ho proprio detto ‘quando è uscita la mia fidanzata e Aldo Montano è venuto ad abbracciarmi hop capito e lì è cambiato tutto per me’. A me non interessa il ti voglio bene, le parole, a me interessano i fatti. per questo è cambiato il pensiero che ho di te.