La storia nata tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip sembra aver stancato proprio tutti. Sono ormai molti quelli che credono che tra loro sia tutto organizzato anche perché molte reazioni sono molto strane.

A metter il becco nella vicenda è stato anche Davide Silvestri, il ragazzo non si è mai esposto troppo, ma ora le cose cambiano. Se prima l’attore di Vivere non voleva mancare di rispetto al suo amico del cuore, ora ha deciso di esporsi.

Dopo l’ultima puntata la questione è ancora più strana e tutti fanno fatica a comprendersi. Davide Silvestri ha spiegato:

Cos’ha detto Alex a Delia? Nulla, la sostanza era il niente. Direi che grazie anche a stasera ho chiaro il motivo di questa storia che va a avanti. Questo caos se lo sono cercato oh! Cioè, non è che altri li hanno messi in mezzo. Tu non hai colpe Sole e non ti devi riguardare a dire la verità. Se volevano evitare i problemi stavano fuori dal programma, visto che tanto lui era uscito. Alex ha scelto di uscire, ha preso la sua decisione, bene, hai preso una strada e ti prendi le tue responsabilità.

L’ingresso di Delia proprio non quadra, sembrerebbe davvero che siano tutti d’accordo e che la situazione sia però sfuggita di mano, così continua Silvestri: “Ora fai entrare Delia? Se vedi che non riuscite a gestire la cosa le dice ‘amore mio esci che qui è un casino, abbiamo fatto una grande figuraccia nazionale, io ho sbagliato, tu idem, voglio recuperare’. Invece no, questi continuano, lo spettacolo è più forte di quello che hanno. Allora basta dai è chiaro tutto. Questa situazione a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già stoppato tutto.”

Davide Silvestri ha poi concluso con una riflessione molto attenta: