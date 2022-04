Davide Silvestri vittima di furto: “Fate attenzione, ecco cosa mi è successo”

Davide Silvestri vittima di furto d’identità che l’ha visto protagonista nei giorni scorsi. Il secondo finalista del Grande Fratello Vip nel corso della sua esperienza nella casa durata per circa sei mesi ha ottenuto grandi apprezzamenti da parte dei telespettatori a casa.

Per moltissimi di loro infatti, Davide avrebbe dovuto vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini ma purtroppo così non è stato. Dopo essersi classificato secondo ha annunciato all’interno del suo profilo Instagram un avvenimento ce l’ha visto protagonista.

Una persona negli ultimi tempi si sarebbe spacciato per lui utilizzando la sua immagine attraverso i vari canali social. Una vicenda che ha preoccupato Davide Silvestri che ha lanciato un messaggio importante nelle sue storie spiegando nel dettaglio cosa fosse realmente accaduto.

Davide Silvestri vittima di furto: ecco cosa è accaduto davvero

L’uscita dal Grande Fratello Vip si è dimostrata per Davide un’enorme spinta positiva all’interno della sua carriera d’attore. Nonostante questo però, negli ultimi giorni Silvestri ha dovuto fare i conti con un avvenimento inaspettato che, ha segnato particolarmente il suo umore.

La popolarità che Davide ha ottenuto sia dentro che fuori il Grande Fratello Vip, ha scatenato la rabbia e l’invidia di alcuni individui che, avrebbero rubato la sua immagine spacciandosi per lui. È proprio l’ex gieffino a spiegare di ver scoperto alcune persone che si fingevano lui chiedendo a tutti i fan che lo seguono di segnalare.

Quest’ultimo all’interno delle sue storie Instagram ha affermato: “Attenzione a questo profilo falso: followers e post diversi, info uguali. Non confondetelo con il mio, segnalatelo in tanti”. Silvestri ha chiesto così aiuto ai suoi fan per segnalare e chiudere completamente il finto account che si è spacciato per lui.

Davide Silvestri ha così denunciato l’accaduto sui social sperando nell’aiuto dei suoi fan per mettere fine a questo incubo nei suoi confronti. L’ex gieffino del Grande Fratello Vip 6 si è dimostrato ancora una persona pulita e trasparente nei confronti delle persone che lo seguono.