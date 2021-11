Dayane Mello continua con grande forza il percorso nel reality brasiliano La Fazenda, nonostante i bassi la ragazza continua la sua avventura e anche questa volta è una grande protagonista, indiscussa.

Dayane Mello, però, com’era al Grande Fratello VIP non si risparmia neanche in Brasile. La donna non ha peli sulla lingua e ha parlato dal sua precedente avventura con i suoi compagni di avventura.

Tutti sanno che ha partecipato ad un reality italiano, ma che è arrivata quarta. Proprio il posto fuori dal podio, la donna non l’ha digerito e si è scagliata contro gli autori che avrebbero bloccato i voti all’esterno:

L’episodio è stato ripetuto più volte anche ad altri compagni ed il messaggio è chiaro e tondo: stando ai voti anche brasiliani avrebbe dovuto lei vincere il reality.

In Italia ho fatto un reality durato sei mesi e sono arrivata in finale. Il vincitore (Tommaso Zorzi, ndr) non è più famoso di me. Capisci? Io sono diventata più famosa! Sono diventata molto famosa! Perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono, non perché ero lì per vincere il montepremi finale. Capisci? Questo per me è gratificante.