Dayane Mello confessa: “Ho pensato più volte di togliermi la vita”

Dayane Mello è stata ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una confessione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex gieffina.

Dayane Mello ospite di Verissimo per la promozione del suo libro. Nel salotto di Silvia Toffanin la modella brasiliana ha ripercorso la sua vita, rivelando anche i difficili momenti vissuti. Ad un certo punto dell’intervista, Dayane Mello si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. L’ex gieffina ha infatti rivelato di aver pensato spesso al suicidio. A tal riguardo, queste sono state le sue parole:

Ho tentato più volte il suicidio, ho pensato sia di buttarmi sotto una macchina in corsa, poi ho cercato pasticche da topi perché so che sono le più letali ma non le ho trovate. Così ho preso tantissime medicine, ho avuto le convulsioni e quando mi hanno trovata mi hanno portata all’ospedale e fatto la lavanda gastrica. E’ brutto stare a casa e sentirsi un’ombra. Io mi sentivo un’ombra.

E, continuando con la sua rivelazione, Dayane Mello ha poi aggiunto:

Quando mi sono trasferita in Cile sono rimasta incinta, ma alla fine ho deciso di abortire. Non era l’uomo che volevo nella mia vita. Avrei dato a mio figlio una vita non regolare, il padre non c’era mai. Una volta arrivata in Italia ho incontrato Stefano e con lui è nata Sofia.