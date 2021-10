Continua la permanenza di Dayane Mello nel reality brasiliano La Fazenda. La modella brasiliana, però, sta avendo i primi crolli psicologici. Fermo restando che la donna potrebbe ancora non saper niente delle molestie subite quando era incosciente, ora si è confidata con un’altra concorrente Valentina Francavilla.

Dayane Mello ha confessato di essere rientrata nel mondo dello spettacolo troppo presto e che avrebbe avuto bisogno di una pausa dopo il Grande Fratello VIP.

Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento. Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L’unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta