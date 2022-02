Dayane Mello è tornata a parlare di questa edizione del Grande Fratello VIP, la bella brasiliana è molto amica con una grande protagonista del reality show. Si tratta di Soleil Sorge.

La modella brasiliana ha spiegato più volte l’amicizia che la lega alla donna, e ha richiesto anche dei voti per salvarla dal televoto e mandarla dritta alla finale.

Dayane Mello ha commentato il famoso triangolo amoroso attaccando direttamente Alex Belli e Delia Duran. La modella li conosce molto bene:

Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa.