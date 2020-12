Dayane Mello smaschera Rosalinda Cannavò: “Me l’ha detto, le piaceva…”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno legato molto nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le due fin dall’inizio c’è stata una forte sintonia tanto da arrivare a farsi anche delle rivelazioni molto intime. Segreti, fisicità fino a sfociare anche in più qualche bacio, hanno accompagnato le ultime settimane tra le due vippone.

Anche Alfonso Signorini in puntata ha voluto sottolineare questa amicizia intima: “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. Ma pare che nelle ultime ore tra le due qualcosa si sia rotto e quella che sembrava una forte amicizia ora sembra vacillare. La modella brasiliana Dayane Mello ieri ha anche spifferato una cosa personale della sua tanto decantata amica: “Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici. Poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco perché la faceva ridere”.

Ma non è tutto perché la Mello ha continuato a dire parole non proprio al miele nei confronti della bella siciliana:

“L’aiutavo tutti i giorni, rimanevo triste per colpa sua. Per un mese e mezzo sempre così, ma poi che palle. Secondo me è nella strada sbagliata. Non so più se lei è la persona che ho conosciuto o se va dove tira il vento e dove le fa più comodo. C’è qualcosa che non mi torna su di lei” – ha detto.

La modella ha affermato poi a riguardo la vicenda con Mario Ermito che “Rosalinda non è stata neanche intelligente”, nonostante Mario la volesse tutelare pensando al fidanzato a casa. Dayane ricorda come il racconto le fosse stato fatto privatamente, sotto le coperte, e proprio lei le aveva consigliato di tacere per non far soffrire Giuliano. Invece “ha fatto tutto lei, non capisco”, conclude, per poi sbottare con un’insinuazione negativa: “Voleva far passare lui per quello che ci prova con tutte?”