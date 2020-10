Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata una scena molto commovente che ha visto protagonista Dayane Mello. La modella brasiliana ha raccontato il suo passato difficile, la sua infanzia da bambina trascurata e della madre che si prostituiva.

Poi ha continuato nel suo racconto:

“Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita”.

Pur avendola perdonata però poi arriva un momento nella sua vita che lei decide di chiudere definitivamente con sua madre. Ed è Alfonso Signorini a chiedere a Dayane di ripercorrere quei momenti.

“Per me è difficile ricordare questi momenti. Il mio passato mi ha segnato, i segreti della mia nascita non sono mai stati svelati. Non avendo avuto una mamma, oggi ci sentiamo ma sono chiacchierate atipiche. Mi dice che mi ama ma io non la sento questa cosa. Mi sconvolge. L’ho perdonata perché non so cosa c’è stato nella sua vita, sicuramente non è stata facile. Il suo uomo mi ha picchiato quando sono stata con lei due giorni e da allora non l’ho mai più visti. Stava picchiando mia sorella, poi ha picchiato mia madre e mi ha dato una botta in faccia quando ho cercato di allontanarlo. Dopo quell’episodio il nostro rapporto è finito” – svela la modella.