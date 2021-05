Dopo l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Deddy torna a parlare della sua fidanzata, Rosa di Grazia, conosciuta proprio durante il percorso nel talent show. Intervistato da Silvia Toffanin, a Verissimo, il giovane ha spiegato come stanno le cose.

In molti hanno creduto che i due si fossero lasciati subito dopo il programma. Il sospetto è dato dal fatto che la ragazza sembra esser completamente sparita dai social, il motivo dell’assenza è però un altro.

Rosa di Grazia ha spiegato che ha perso le credenziali del suo profilo Instagram e non riesce a recuperarle in nessun modo. Ma tra la ballerina e il cantante le cose vanno a gonfie vele. Deddy ha parlato del percorso insieme a lei:

Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello.