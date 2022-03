Delia Duran confessa al GF Vip il punto debole di Alex Belli e il motivo per il quale non è stato in grado di vivere

Delia Duran confessa il suo pensiero nei confronti di Alex Belli e della sua possibile vittoria sfumata. A poche puntate dalla fine del Grande Fratello Vip la giovane modella si è lasciata andare a dei bilanci che la riguardano e che riguardano anche suo marito.

Quest’ultima entrata a reality già avviato è arrivata in finale prima di tutti gli altri concorrenti dimostrando un carattere forte e una determinazione inaspettata. La modella venezuelana insieme a Davide Silvestri ha ripercorso tutte le belle e brutte esperienze all’interno della casa più spiata d’Italia.

Secondo il punto di vista di Delia Duran suo marito Alex avrebbe compiuto un errore fondamentale che non gli ha permesso di portare avanti la sua partecipazione al GF Vip. Il famoso attore secondo il parere di sua moglie, avrebbe dovuto dimostrarsi più forte nei confronti delle altre donne.

Il suo rapporto con Soleil Sorge infatti, avrebbe segnato in modo negativo il suo percorso portando i fan e i telespettatori all’esasperazione. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri, la finalista ha svelato il punto debole di Alex Belli e il motivo per il quale, non sarebbe stato apprezzato.

Delia Duran confessa il punto debole di Alex Belli

Delia ha sempre apprezzato il comportamento di Davide Silvetri che è sempre rimasto fedele alla sua compagna. A seguito di questo, è proprio la concorrente ad affermare: “Quando io venivo qui in Casa o in studio a dire ‘Fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione. Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma, invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento”.

“Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini. Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a sé stesso. Ad Alex ho detto: ‘Era meglio che tu andavi al Gf da single” prosegue la modella venezuelana.

Delia Duran termina poi ponendo una domanda a Davide e sottolineando il suo amore per Alex: “Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto, è splendido. Dove lo trovo uno come il mio uomo?”.