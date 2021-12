Giorni non facili per Delia Duran che continua ad osservare i comportamenti del marito nella casa del Grande Fratello VIP. Se prima doveva sopportare solo qualche abbraccio e anche de baci, ora deve fare i conti con la scomoda verità dettata da Alex Belli.

In puntata, infatti, l’attore di Centovetrine ha apertamente ammesso di provar qualcosa per Soleil Sorge, messo alle strette dal conduttore ha ammesso i suoi sentimenti:

Poche volte mi sono sentito così Alfo. Perché io sono una persona che ha sempre il controllo della situazione. Questo sia nel lavoro, che a livello umano, ma anche di me stesso. Tutto quello che ho vissuto con Sole è stato un viaggio pazzesco. Le cose sono nate come un’amicizia pazzesca. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore… mai, mai, mai, non pensavo di poter provare qualcosa di così forte. Non combatterà questo amore, ma voglio capire bene cos’è.

Alfonso Signorini ha chiesto come pensa di uscire da questa situazione: “Come ne vengo fuori? Devo realizzare che siamo dentro ad una bolla. A me piacerebbe tenere Soleil con questo stato e modo che abbiamo di comunicare ed essere liberi. Se c’è qualcosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare. Nel mondo c’è tanto odio. Tra me e Soleil è tutto molto reale. Delia penso che sappia benissimo che io la amo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare una donna, nonostante abbia anche un’altra situazione?”.

A queste parole Delia Duran non ha potuto fare l’indifferente, sui social la modella Venezuela ha rotto il silenzio e ha spiegato: