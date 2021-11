Delia Duran fa un pass indietro “Tra Alex e Soleil c’è solo una bella amicizia”

Delia Duran ha fatto ormai spettacolo, al Grande Fratello VIP il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è ormai l’indiscussa protagonista di questa edizione.

La Venezuelana poco tempo fa era felice dell’amicizia creatasi tra suo marito e l’influencer. Tanto che tempo fa si scagliò contro Mila Suarez che era certa che Alex Belli potesse tradire la modella:

A me piace il legame di amicizia che hanno. La sua ex dice che tradirà anche me? Non penso proprio, io lo conosco benone. Posso dirvi che è cambiato tanto. Il mio uomo è una persona squisita e non penso che sia così folle da fare una cosa simile a me. Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre.