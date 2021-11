Delia Duran, foto scottanti con Simone Bonaccorsi. Alex tranquillo: “Sono amici”

Come di consueto anche nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è parlato della vicenda Alex Belli – Soleil Sorge. In apertura di puntata è stato mostrato il focoso bacio che i due si sono scambiati in occasione della replica della Turandot di sabato scorso. Poi nel corso della serata Alfonso Signorini ha voluto mostrare sia ad Alex che a Soleil alcune foto che ritraggono la moglie dell’attore Delia Duran in compagnia di Simone Bonaccorsi.

Quando Soleil guarda le foto resta un po’ interdetta, poi giustamente non si esprime perché ritiene debbano parlare i diretti interessati. Alex invece non si smuove più di tanto dinnanzi a queste foto.

“È Simone, Alfo. Simone lo conosco, sta con una mia amica e stanno davvero molto bene insieme. Si amano molto. Lui l’ho preso per fare una campagna a settembre” – dice.

Ma quell’amica pare non ci sia più visto che si sono lasciati. Simone aveva partecipato anche a Tempation Island con la fidanzata Chiara dando prova del loro amore che purtroppo è finito a settembre. Ma Alex ribatte: “Non cado in questa cosa perché, al di là delle immagini, so che c’è molta amicizia. C’era prima e c’è adesso”.

Fonte: web

E ancora: “Conoscendo Simo, conoscendo Delia, quel tipo di rapporto è proprio quello. Fino a quando non vedo cose diverse, non cambio la mia idea. Non difenderei la mia amicizia con Soleil se attaccassi questa foto. È un dietro le quinte”.

L’attore ancora una volta punta sull’amicizia che c’è tra lui e Soleil ma Alfonso Signorini risponde: “Voi avete le telecamere, altrimenti avreste già affondato il colpo“. “Tu pensi che le telecamere mi fermano?” – la risposta di Alex. Soleil Sorge, a distanza ha ascoltato tutto, e dopo riprende: “Mi sembra ovvio che le telecamere lo trattengano”.