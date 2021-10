Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini, nella casa del Grande Fratello VIP i due sembrano aver legato molto. Questa amicizia non è passata inosservata sia da Mila Suarez, ex dell’attore, sia dall’attuale moglie Delia Duran.

L’ex moglie di Alex, Delia Duran è stata diffidata nonostante ciò ha però commentato molti atteggiamenti dell’ex compagno in primis l’amicizia che lo lega con Soleil che per lei sarebbe molto più che un’amicizia:

Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco. Caro Alex anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele.