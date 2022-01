Delia Duran, durante il pomeriggio in cucina, ha confessato di non sentire più i sapori: la regia stacca

Un brutto pomeriggio nella casa del Grande Fratello VIP, c’è allarmismo per una frase pronunciata da Delia Duran mentre preparava la cena per tutti. Nella casa è stata organizzata proprio una festa Venezuelana e la ragazza stava assaggiando i piatti quando avrebbe detto di non sentire se ciò che stava cucinando fosse giusto di sale.

La regia ha staccato subito il collegamento, ma stando al racconto anche di altri utenti che hanno seguito attentamente la diretta, Delia Duran avrebbe aggiunto di non sentire bene neanche sapori e odori.

Gli interrogativi ora sono diversi, è impossibile che qualcuno sia entrato in casa proprio perché i concorrenti sono protetti per evitare il Covid-19 nella casa. Inoltre, tutti prima di entrare hanno fatto la quarantena.

Delia Duran stessa ha fatto i 5 giorni di isolamento con poi tampone negativo alla fine. Per molti potrebbe essere che si tratti di alcuni strascichi derivati dal fatto che la donna avrebbe avuto il Covid-19 prima di entrare nella casa.

Lei stessa però al tempo aveva smentito di essere malata e di godere di ottima salute:

PER QUANTO RIGUARDA IL MIO STATO DI SALUTE VOGLIO SMENTIRE CHIUNQUE ABBIA MESSO IN GIRO LA VOCE DELLA MIA POSITIVITÀ A COVID-19. TANTO PIÙ CHE CHE TALE INFORMAZIONE RIENTRA NELLA SFERA DELLA PRIVACY PERSONALE E CHIUNQUE LA VIOLI DANDO INFORMAZIONI PER DI PIÙ FALSE E NON FONDATE NE RISPONDERÀ LEGALMENTE. VOCLIO TRANQUILLIZZARE TUTTI COLORO CHE IN TANTI MI HANNO SCRITTO…MA STO BENE E QUESTO È IL MIO ULTIMO TAMPONE NEGATIVO! GRAZIE DEL VOSTRO AFFETTO.

Altri concorrenti nel frattempo stanno male: Jessica Selassié ha avuto un improvviso attacco di nausea, a Soleil bruciavano gli occhi e qualcun altro aveva la tosse. Per il momento nessun altro aggiornamento da parte dei concorrenti e della regia.