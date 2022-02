Delia e Barù si sono baciati: lei svela cos’è successo davvero tra i due

Delia Duran ha trovato la passione anche con Barù. La Pantera del Sud America si è avvicinata all’uomo e sembra che tra i due ci sia stato un bacio. La casa ha telecamere e microfoni ovunque, ma peri momento si vocifera e basta.

In quel momento sembra infatti che la regia stesse inquadrando un ballo tra Gianluca e Soleil Sorge. Ma è stato proprio il ragazzo a svelare che tra i due è scattato il bacio: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro dell’amore libero si è baciato!”.

Fonte Studio GF Vip

Soleil Sorge is è persa la scena e ha prontamente chiesto alla rivale se fosse scattato qualcosa. Ovviamente, Delia Duran non si è tirata indietro e ha confessato come stanno le cose: si è trattato solo di un gioco.

“Lui ama giocare, è un grande giocatore così ho giocato anche io” ha confessato Delia Duran, e ha precisato “amore ma stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi e io ci gioco”.

Nei giorni scorsi Delia Duran aveva manifestato l’intenzione di andarsene dalla casa e provare a cercare di recuperare se stessa fuori dalla casa: