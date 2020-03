Detto Fatto, Bianca Guaccero assente per motivi di salute: “Non è coronavirus” Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, continua ad essere assente nello studio della trasmissione per problemi di salute: non è coronavirus

Bianca Guaccero, conduttrice della trasmissione Detto Fatto, continua ad essere assente durante le dirette della trasmissione. Pare, di fatto, che la donna abbia qualche problema di salute e che la cosa stia andando per le lunghe, ma non si tratta di coronavirus.

Pare che la donna voglia rimanere a casa ancora per un po’, dato che la situazione sta andando un po’ più per le lunghe. Tranquillizza sui social network i suoi fan, preoccupati dalla sua situazione di salute dicendo che non si tratta affatto di coronavirus. Ormai ogni situazione di malanno sembra essere aumaticamente ricoleggata a questo virus, ma non è questo il caso. Pare invece che abbia contratto una brutta gastroenterite che l’ha colpita domenica pomeriggio, dopo l’ultima puntata di “Una storia da cantare“.

Il rientro della conduttrice era previsto per lunedì 9 febbraio, ma pare che abbia preferito prendere qualche altro giorno di riposo. Non è ancora chiaro quando tornerà in studio, per il momento. Così ha scritto sui social la ragazza:

“Da domenica ho iniziato a stare male con la pancia, oggi è mercoledì e sono molto debole ma mi sto riprendendo. Avere in questo momento le difese immunitarie basse è molto pericoloso, quindi aspetto di riprendermi per benino. Vi abbraccio e per ora sostenete i miei ragazzi.”

Il fatto che lei abbia voluto chiarire la sua situazione, derivano principalmente dal fatto che sono state molte le domande e le preoccupazioni del pubblico sulla sua assenza, soprattutto perchè protratta per così tanto tempo. Ormai, Instagram è una piattaforma molto utilizzata per comunicare con il proprio pubblico e i propri fan.

Dopo la cancellazione della puntata del 10 marzo, la conduzione della puntata di mercoledì 11 marzo è passata in mano a Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Per il momento, non resta altro che aspettare il momento del rientro della padrona di casa.